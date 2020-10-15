طفل يدخر لدفع رسوم الطلاب الفقراء

المصدر: دبي - البيان

أدهيراج سيجوال صبي هندي في الصف الثالث قرر البدء بحملة لجمع المال للفقراء بعد أن أخبرته والدته المعلمة في إحدى المدارس الحكومية أن بعض الأطفال لا يستطيعون توفير أقساط التعليم.

وذكر موقع «ذا لوجيكال إنديان» أن سيجوال الطالب في مدرسة خاصة بنيودلهي البالغ ثمانية أعوام تمكن من أن يجمع حوالي مئتي ألف روبية ومساعدة قرابة 100 تلميذ لدفع رسوم الامتحانات.

وقد استخدم سيجوال مبلغ 12500 روبية من مدخراته الخاصة بعد أن سمع أمه تتحدث لبعض الأهالي عبر الهاتف ويعلم أنهم لن يتمكنوا من دفع رسوم أبنائهم.

ويقول ابن الثامنة: «لقد فكرت حينها بمساعدة خمسة طلاب، لكني لاحظت لاحقاً أن عدداً آخر من الأشخاص يحتاج المساعدة.

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