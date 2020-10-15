شارة تحدد أصناف الطعام الصديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

بات بإمكان متناولي الأطعمة اتخاذ قرارات غير مبنية على المعلومات الغذائية للأطباق وحسب، بل على تأثير كل منها على المناخ، وذلك بفضل شارة «وجبات الطعام المنعشة» التي أطلقها معهد الموارد العالمية للمساعدة في تحديد أصناف قائمة الطعام الصديقة للبيئة. وتعمل الشارة وفق ما نشر موقع «ساستينابل براندز» على التعرف إلى الأطباق ذات البصمة الكربونية الأقل بالتوافق مع ما تعتبره أبحاث المعهد ضروري للالتزام باتفاق باريس للمناخ.

وتعتبر الأطعمة المرتكزة على منتجات حيوانية مسؤولة عن ثلثي انبعاثات غاز الدفيئة المرتبطة بالزراعة بما يجعل من الأولويات تحوّل الأنظمة الغذائية باتجاه أطعمة أقل تركيزاً على الموارد الحيوانية كالخضار والبقوليات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز