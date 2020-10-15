فندق للطلاب يتيح التفاعل مع البيئة الحضرية

المصدر: دبي ـ البيان

ضمن مفهوم جديد ومشوق في عالم الضيافة، برز «فندق الطلاب» في مدينة دلفت الهولندية من تصميم استوديو «كيه كاب» للمشاريع العمرانية. ويتسم التصميم بأنه يجمع بين الطلاب والسكن الفندقي ومساحات العمل والفعاليات تحت سقف واحد. ويصل المشروع العمراني ساحة الحافلات ومبنى المحطة القديمة وقاعات المحطة الجديدة. ومساحة المرفق 13.500 متر مربع، ويضم 340 غرفة ونادياً رياضياً ومطعماً ومكتبة، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومساحات عمل مشتركة تحكمها جميعاً أهمية التفاعل والانفتاح على البيئة الحضرية.

وشرح إدوارد سكورمانز، الشريك في «كيه كاب»، المفهوم الكامن وراء المشروع بالقول: «يشكل فندق الطلاب في مثل هذه القاعدة التي تتسم بالحيوية والشفافية، هدية لساحة المحطة في دلفت، ويعكس جرأة كلاسيكية تتناسب مع حياة الطلاب الصاخبة».

ويسلط الديكور الداخلي الضوء على تلك الأجواء باستخدام أثاث مصنوع من مواد مستدامة. كما أن القاعدة الحجرية مغطاة بصفائح زجاجية ترحب بالمارة من خلال عرض تلاعب الانعكاس والضوء والظل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز