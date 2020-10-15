محطة قطار في الدنمارك تحاكي التواء الأفعى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اتخذت محطة «كوغ نورد» للقطارات التي صممها مكتب «كوبي» و«ديسينغ وويتلينغ» للهندسة المعمارية شكل جسر مشاة ملتو، شبيه بالأفعى، ليصل بين خطين مهمين لسكك الحديد. وتجتاز المحطة خطين لسكك الحديد أحدهما فائق السرعة والآخر للضواحي، وثماني طرق سريعة في مدينة كوبنهاغن الدنماركية. وقد دخل التصميم اللائحة القصيرة لجوائز «ديزين 2020» ضمن فئة مشاريع البنى التحتية.

وكان ضرورياً أن تكون محطة «كوغ نورد» للقطارات التي تقع في الحي الجديد لمدينة كوغ الدنماركية متصلة مباشرة بمرفق الركن والركوب للمساعدة على خلق المزيد من طرقات التنقل المستدامة.

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