البيرو تفتح معلماً أثرياً شهيراً لسائح واحد

المصدر: (إعداد: راضية آيت خداش)

استقبل «ماتشو بيتشو» الموقع السياحي الشهير في بيرو، بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، زائراً واحداً، وهو شاب ياباني تقطعت به السبل في البلاد بسبب الوباء.

وسمح للشاب جيسي تاكاياما (26 عاماً)، بالدخول إلى الموقع التاريخي بفضل طلب خاص قدمه بعدما تقطعت به السبل منذ منتصف مارس الماضي في بلدة أغواس كالينتس، على منحدرات الجبال القريبة من الموقع، وفق ما صرح به وزير الثقافة أليخاندرو نيرا أول من أمس.

ونشر كاتاياما على حسابه في إنستغرام صورة له في الموقع التاريخي معلقاً: «أول شخص على وجه الأرض ذهب إلى ماتشو بيتشو منذ الإغلاق هو أنا».

كما نشر فيديو على حسابه في «فيسبوك»، حيث أعرب من خلاله عن امتنانه وشكره لهيئة السياحة المحلية، وفقاً لـ«ديلي ميل».

وتحدث كاتاياما في الفيديو الذي أظهر خلفية لقمة الجبل المهيبة والأطلال القديمة المترامية الأطراف التي كانت تجتذب في يوم من الأيام آلاف السياح يومياً ولكنها اضطرت لإغلاق أبوابها منذ مارس بسبب فيروس كورونا.

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