ناسا تدعو لتأمل مناظر الكون المذهلة بـ «الصوت»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

عبر الموقع الرسمي لمرصد هابل الفضائي التابع لـ«ناسا» على «إنستغرام»، نشرت الوكالة الفضائية الأمريكية مقطع فيديو جديداً، وحضت المتابعين لاختبار النجوم والمجرّات عبر حواس أخرى غير النظر. وعادة ما تنشر «ناسا» صوراً من الفضاء تذهل مواطني الإنترنت وتساعدنا على معرفة ما يقع خارج حدود الأرض على نحو أفضل.

وأرفقت الوكالة الفيديو المرسل أخيراً تفاصيل المحتوى. وجاء فيها: «يعود (هابل) بمناظر كونية مذهلة إلا أنه يمكن اختبار الصور عبر الحواس الأخرى كذلك! وعلى الرغم من عدم وجود أصوات عبر الفضاء فإن ربط النجوم والمجرات بأصوات متفاوتة الحدّة من خلال صورة المجرة هذه سيوفر طريقة جديدة لوضع تصوّر حول البيانات المتعلقة بها».

وتشير التفاصيل كذلك إلى أن درجة الأصوات المرفقة تتغير من الأسفل للأعلى في الصورة وتتراوح بين 30 و1000 هرتز وتصدر الأشياء الفلكية القريبة من أسفل الصورة نغمات متدنية، فيما تصدر تلك القريبة من الأعلى نغمات مرتفعة الحدة. وحقق المقطع منذ نشره مئات آلاف المشاهدات والتعليقات الإيجابية.

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