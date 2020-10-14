تعدّ لزفافها 7 أشهر لتكتشف أنها غير مخطوبة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعد سبعة أشهر من التخطيط لحفل الزفاف الحلم، تلقت عروس حالمة ضربةً موجعة، حين اكتشفت أن خطيبها المزعوم، لا يتذكر حتى أنه تقدم لطلب يدها للزواج.

وقد لجأت بعد حيرتها، حسب ما ذكر موقع «سيفين نيوز»، لطلب المشورة عبر منشور على «فيسبوك».

وزعمت في عرض المشكلة، أن خطيبها لا يتذكر أنه تقدم لخطبتها قبل تسعة أشهر، وأشارت إلى أنها لطالما ظنت أن طلبه الزواج منها، كان وليد اللحظة، بما أنه لم يكن يصطحب خاتم خطبة، وافترضت أنه سيقدمه لها لاحقاً. وبررت الأمر بالقول: «كل ما يهم أننا كنا معاً».

وحين ذكرت خطيبها المزعوم، أنها ستبدأ التسوق بحثاً عن فستان زفاف بعد سبعة أشهر من التخطيط للحفل، رمقها بنظرة متعجبة، وأبلغها مصدوماً أنه لا يتذكر إطلاقاً أنه تقدم لخطبتها يوماً، وأن العلاقة كانت قائمة من طرف واحد منذ البداية.

وذكرت الفتاة في منشور طلب النصيحة، أنها تفكر في الاحتيال عليه، لجرّه إلى حفل زفافهما، وترى ما قد يحصل. وقد ترك منشورها القراء في حيرة من أمرهم، ففي حين رأى البعض أنه التبس عليها الأمر، أكد آخرون أن تلك الأمور قد تحصل، وأن بعض الشبان يتلاعبون بمشاعر الفتيات، ويتهربون في اللحظة الحاسمة.

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