تصميم مبنى يراعي الوقاية من «كوفيد 19»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

حاز تصميم الطالبة لاي آن برايان من جامعة ولاية واشنطن، جائزة المركز الأول عن مساحة آمنة لتفادي «كوفيد 19».

ويعود تصميم برايان التي أكملته كمشروع للدراسات العليا لمبنى «باير 56» في سياتل، ويضم عناصر كالأسطح النحاسية المضادة للبكتيريا، والجدران الفاصلة بين المساحات الداخلية ومحطات غسل الأيدي مع شاشات عرض. كما وعملت برايان على تصميم قطع أثاث تراعي على وجه الخصوص مبدأ التباعد الجسدي.

وقالت في تعليق على الأمر: «لقد أردت لتلك المساحات أن تكون سهلة الاستعمال بالفعل وتلقائية بحيث لا يضطر الناس لأن يدركوا مسألة التباعد بما أن التصميم سيدفعهم بشكل طبيعي للتصرف على هذا الأساس».

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