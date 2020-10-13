17 ألف إعجاب بطفلة تحترف إعداد القهوة

المصدر: (إعداد - راضية آيت خداش)

نشر الخبير في إعداد القهوة، «الباريستا» داريتان ألسيلا، الذي يحظى بشهرة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفلة فيتنامية في الـ 9 من العمر، وهي تعد القهوة باحتراف ينافس العاملين الكبار في المقاهي، وحصد الفيديو 17 ألف إعجاب خلال ساعات.

وتتفنن الطفلة في إعداد القهوة مع الحفاظ على نكهاتها المختلفة وجودة الصنع، كما أنها تزينها برسوم لمختلف الأشكال، منها الورود والقلوب.

ومن خلال البحث تبين أن الطفلة تحترف طريقة إعداد القهوة، منذ سن السادسة من العمر، إذ بدأت عائلتها التي تمتلك مقهى في فيتنام، نشر فيديوهات للطفلة على حساب المقهى في «انستغرام» «saigon_coffee_roastery Follow»، حيث ظهرت بينما هي تعد القهوة على طريقة الباريستا المحترفة منذ 2017.

وحصدت الطفلة الموهوبة إشادات من مختلف أنحاء العالم، كما أثنى المتابعون على مهاراتها واهتمامها بإعداد هذا النوع من القهوة رغم صغر سنها.

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