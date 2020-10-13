«كورونا» في صور تفصيلية

المصدر: دبي - البيان

ظهرت صور جديدة ومفصلة بشكل لا يصدق لبنية فيروس SARS-CoV-2، أو ما بات معروفاً بفيروس «كورونا»، تكشف عن شكله الشائك وتفاعله مع الخلايا البشرية، ما يساعد العلماء في المعركة من أجل العلاج، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «ديلي ميل» البريطانية.

وابتكر فريق من العلماء في الصين الصور الأولى لفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد 19» في خطوة مهمة على طريق البحث عن لقاح وعلاج.

وعمل الدكتور ساي لي، عالم الأحياء الإنشائية بجامعة تسينغهوا في بكين، مع علماء الفيروسات الذين كانوا يصنعون الفيروس في مختبر للسلامة الحيوية في مدينة هانغتشو.

وعالج فريق من العلماء الفيروس بمادة كيميائية لجعله غير ضار، ثم أرسلوا عينة من سائل مملوء بالفيروس إلى لي.

وعمل لي وفريقه على تقليص حجم الفيروس إلى نقطة واحدة، ثم قام بتجميدها، وفحصها من خلال مجهر إلكتروني.

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