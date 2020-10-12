«جسر النسيان».. جمال يمحو الهموم والأحزان

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

يأخذك جسر كابيلانو المعلق في مدينة فانكوفر، إلى جو من الصفاء داخل الغابات المطيرة الواقعة على الساحل الغربي لكندا، حيث يعبر فوق واحد من أهم مصادر المياه العذبة الصالحة للشرب.

لقب كابيلانو بجسر النسيان لأن المشي عليه والاستمتاع بمشاهده المثيرة ورائحة الطبيعة من شأنه أن ينسي زواره همومهم ومشاكلهم ويمنحهم جرعة من السعادة والتفاؤل.

يرتفع جسر كابيلانو المعلق عن نهر كابيلانو 70 متراً بطول 136 متراً، ويجذب إليه 800 ألف سائح سنوياً. ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1889م؛ حيث بناه المهندس الاسكتلندي جورج جرانت مكاي والذي كان مسؤولاً عن حديقة فانكوفر، وكان مصنوعاً حينها من خشب الأرز المأخوذ من سفينة قديمة، وبعد 15 عاماً تم تجديده، وأعيد بناؤه عام 1956، ثم اشتراه أحد رجال الأعمال وظل يتنقل من شخص لآخر عدة مرات حتى عام 1983م حينما اشترته نانسي استيبارد.

يُعد جسر كابيلانو من أهم الأماكن السياحية بولاية بريتيش كولومبيا، فعلى بُعد دقيقة واحدة فقط من صخب المدينة تجد نفسك تنتقل إلى جو مليء بالمغامرة والتاريخ والثقافة.

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