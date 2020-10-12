رقائق حيوية جديدة لعلاج السرطان

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر باحثون في جامعة كاليفورنيا إرفين بالولايات المتحدة، رقاقة إلكترونية حيوية جديدة من أجل دراسة مشكلة عدم تجانس الخلايا السرطانية بهدف الحد من قدرتها على مقاومة الوسائل العلاجية.

وأفادت الدورية العلمية «أدفانسد بيوسيستمز» بأن فريق الباحثين في مجالات الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب بالجامعة طوروا الرقاقة عبر علوم الذكاء الاصطناعي وأبحاث السوائل والجزيئات متناهية الصغر وقاموا بتصنيعها بواسطة تقنيات الطباعة المجسمة، بحيث يمكن استخدامها في فحص الأورام السرطانية والتمييز بينها وبين الأنسجة السليمة داخل الجسم.

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