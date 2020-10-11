معرض يبرز الخفايا الفنية للأدوات الطبية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

«تصميم للحياة» هو عنوان أحد المعارض الطبية الدوائية المقامة في متحف «باورهاوس» في سيدني الأسترالية. بدءاً بالمشدات الطبية وصولاً إلى أجهزة التنفس يبرز المعرض «الفن المختبئ» داخل الأجهزة الطبية. ويستعرض الترتيب حسب الثيمة للمعروضات وظائف الجسم من الدم إلى التنفس.

ويمكن للزوار ضمن العرض القائم على التعديل والزيادة الاستمتاع بأسلوب الدرز الفريد والدقيق الذي اعتمده المصنعون في صياغة المشدات الطبية.

ويبرز في عام 2020 عرض مخصص بعنوان «التنفس والإنقاذ» بصورة خاصة. ويظهر جهاز تنفس يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، تم إنتاجه بكميات هائلة في الحرب العالمية الثانية وكان الهدف منه حماية المدنيين من هجمات غاز جوية محتملة.

ويظهر المعرض حقيقة تصميم الرعاية الصحية القائلة: إنه مهما سعينا نحو نقاء الشكل والوظيفة والتواصل أو العمل، فإن الأجهزة الطبية ليست مجرد أدوات مطلقاً. فهي تعيش معنا أو بداخلنا في جميع حالاتنا الفوضوية غير المتوقعة. فالحياة تعرف تماماً كيف تتملص من التصميم، لكن المعرض رغم ذلك يؤكد الثبات اللافت لإيماننا بأننا قد نكون يوماً في موقع السيطرة.

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