برازيلية تتحدى «كوفيد 19» بالأزهار

المصدر: (دبي - البيان)

تمكنت برازيلية من الاستمرار في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تسبب بها تفشي «كوفيد 19»، ببيع الورود والأزهار من سيارتها الصغيرة في ريو دي جانيرو. وتبيع فالسينيا ماتشادو المعروفة أيضاً باسم روبرتا، الورود والأزهار حالياً من سيارتها «فولكسفاجن الخنفساء»، بعد أن حوّلتها إلى متجر أزهار متنقل، على إثر فقدان عملها بسبب الجائحة.

ويمكن مشاهدة الأزهار تتزاحم داخل صندوق سيارتها المفتوح وعباد الشمس يخرج من نوافذها والنباتات محفوظة على سطحها. وقد تمكنت على الرغم من بلوغها الـ51 عاماً، من إعادة ابتكار نفسها وانتقلت من العقارات إلى بيع الورود والأزهار في زاوية مزدحمة.

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