لوحات فنية ضخمة من حقول الأرز تحميها 500 فزاعة

المصدر: سونشيون - أ ف ب

حوّل مزارعون وأطفال حقول أرز قرب مدينة سونشيون على بعد 320 كيلومتراً جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول، إلى لوحات فنية ضخمة يمكن رؤيتها من الجو، في مشروع استغرق شهوراً من التحضير.

ويرمي القائمون على هذه الرسوم التي لا يمكن رؤيتها من الأرض، إلى توجيه رسائل توعوية تشمل الترويج للزراعة الرشيدة، في ظل الآثار المدمرة لاستخدام المنتجات الكيميائية على الحشرات.

ومن بين هذه الأعمال، لوحة مرسومة في حقل للأرز تظهر عبارة «تشجعي يا كوريا»، في إشارة إلى معركة البلاد كما باقي أنحاء العالم ضد جائحة (كوفيد 19).

ولحماية هذه الأعمال من الطيور الملتهمة للحبوب، وُضعت في الموقع حوالى 500 فزاعة ترتدي أزياء تقليدية كورية تُعرف باسم هانبوك. وأوضح هوين يونغ-سو وهو مزارع محلي في سن الثالثة والستين أن المشروع استغرق فترة تحضير طويلة، قائلاً: «ثمة تلامذة في المرحلة الابتدائية والتكميلية وأعضاء في جمعيات مختلفة في المنطقة وتجار، إضافة إلى آخرين شاركوا في المشروع منذ رش البذور إلى نهاية الحصاد».

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