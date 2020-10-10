مكوك روسي غير مأهول في رحلة إلى القمر

المصدر: دبي - البيان

أعلن ليف زيلوني، المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء، أنه من المفترض أن يهبط المكوك «كورفيت» غير المأهول على سطح القمر لجمع عينات من التربة ونقلها إلى المحطة المدارية القمرية الروسية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، سيتم تصميم المكوك للقيام برحلتين أو ثلاث.

ويذكر أن إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سبق أن اقترح استخدام المكوك القمري «كورفيت» مع المحطة القمرية الروسية في دراسة سطح القمر وأخذ عينات من تربة سطحه.

وأكد زيلوني، أن زيادة عدد الرحلات، تتطلب نقل كمية أكبر من الوقود من الأرض إلى المحطة القمرية الروسية، الذي يستخدم في الإقلاع والهبوط.

وهذه العملية في مرحلة الرحلات غير المأهولة ليست مجدية.

وعموماً من الصعب نقل كمية كبيرة من الوقود إلى المحطة المدارية القمرية.

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