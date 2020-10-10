الجائحة تحوّل طيارين إلى سائقي قطارات

المصدر: زيوريخ - د ب أ

تعتزم شركتان سويسريتان استكشاف إمكانية عمل الطيارين كسائقين للقطارات بعد أن تسببت أزمة «كورونا» في انهيار حركة الطيران في العالم، وفقاً لما أعلنته الشركتان أمس.

وقال كل من اتحاد الطيارين السويسري «إيروبرز» والاتحاد السويسري لسائقي القطارات «في إس إل إف»، أمس، إنهما يبدآن عملاً إيجابياً معاً. وكانت شركة سويس إير للطيران المملوكة للوفتهانزا عرضت خلال سبتمبر الماضي إمكانية التعاون مع شركة القطارات السويسرية «إس بي بي». وقال اتحاد سائقي القطارات السويسري إنه لا يرى أية مشاكل في تعيين الطيارين سائقي قطارات وفقاً لما قاله رئيسه هوبرت جيجر في بيان له.

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