يمزق مخطوطاً نادراً بـ 323 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

قالت الشرطة الصينية، إن مخطوطاً يحتوي خط مؤسس الصين الحديثة، ماو تسي تونغ، تقدر قيمته بمئات ملايين الدولارات، قد تعرض للتمزيق، بعد سرقته الشهر الماضي في هونغ كونغ، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وعُثر على المخطوط تالفاً، عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاماً، في أواخر الشهر الماضي، للاشتباه في تعامله مع ممتلكات مسروقة.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن مصدر في الشرطة، قوله إن المخطوط، الذي قدرت صحيفة الغارديان قيمته، بأكثر من 323 مليون دولار، قطع إلى نصفين من قبل مشترٍ حصل عليه لقاء 50 جنيهاً إسترلينياً (64.66)، بعدما اعتقد أنه مزيف. ووفق ما نقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، عن توني هو، الذي يشغل منصب كبير المشرفين بمكتب الجريمة المنظمة في الشرطة، فإن التحقيقات توصلت إلى إقدام شخص على تمزيق المخطوط من وسطها، لكونها طويلة.

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