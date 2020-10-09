الإنجاب المتأخر يطيل عمر الأم

المصدر: دبي - البيان

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن إنجاب الأطفال في سن متقدمة، قد يعني أن المرأة تتمتع بفرص أفضل في عيش حياة أطول، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وفي الدراسة، يقترح الباحثون أنه بعد ولادة طفلها الأخير، يمكن لبعض القياسات أن تتنبأ بمتوسط ​​العمر المتوقع للمرأة. وتم نشر النتائج أول من أمس في مجلة Menopause.

ولطالما عرف الباحثون أن مادة جينية تسمى «تيلوميرات الكريات البيضاء»، ضرورية للحفاظ على استقرار الجينوم. وهذه التيلوميرات، هي منطقة في نهاية سلاسل الحمض النووي، تدل على الشيخوخة الخلوية، ويُعتقد الآن أن تعطي فكرة قيمة عن احتمالات الوفيات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز