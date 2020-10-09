البشرية نقلت الحياة إلى المريخ

المصدر: دبي - البيان

يعتقد رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، أن البشرية نقلت الحياة مع المحطات الآلية والأجهزة والمعدات الأخرى، التي أرسلتها إلى الكوكب الأحمر، حسب موقع روسيا اليوم.

وقال رائد الفضاء الروسي، خلال حديث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، التي نظمها مركز الملاحة الفضائية والطيران، في معرض المنجزات الوطنية مع أمريكا الوسطى «أعتقد أن الحياة موجودة على المريخ. ومن المرجح أن نكون قد نقلناها نحن بالفعل. لأن المحطات الآلية والمركبات والأجهزة والمعدات الأخرى التي وصلت إلى المريخ وهبطت على سطحه، مهما حاولنا تطهيرها وخضوعها للحجر الصحي قبل إرسالها، فإنها حملت معها أحياء مجهرية».

وأضاف «وبغض النظر عن اختلاف ظروف المريخ عن ظروف الأرض، تبقى هذه الأحياء المجهرية حية، وتبدأ في النمو والتكاثر». وأشار رائد الفضاء الروسي، إلى أنه تجري في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، تجارب لإثبات قدرة الأحياء المجهرية البقاء على قيد الحياة في الفضاء المكشوف.

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