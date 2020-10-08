"مرحبا الساع" عبر الولايات المتحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد المغامر الإماراتي الشاب علي الغفلي إلى أرض الوطن بعد جولة قام خلالها باستكشاف جميع الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص الغفلي في رحلته على تسليط الضوء على الإرث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على ثقافات متنوعة.

وشحنت الاتحاد للطيران السيارة "شاهين" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبوظبي، وقد رافقت السيارة المغامر الإماراتي في جولته الاستكشافية.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الناقل الوطني على دعم الشباب الإماراتي في مختلف أنحاء العالم.

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