عملية نوعية لإنقاذ فأر في ألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذت فرقة إطفاء في ألمانيا فأراً عالقاً بغطاء بالوعة، أمس، إلا أنه سرعان ما عض أحد المنفذين الذي مد يده لمساعدته، خلال عملية استمرت أقل من ساعة.

وذكر موقع صحيفة "اليوم السابع"، نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية، أن الفأر عض إحدى قفازات المنقذ، ما أضر بسن الجرذ فبدأ ينزف، بينما رفع رجال الإنقاذ غطاء الفتحة، وباستخدام إسفين خشبي دفعوا الفئران من الأسفل.

وأوضح التقرير أن الجرذ سقط في صندوق إنقاذ للحيوانات كان قد تم وضعه تحت الغطاء، بينما أخذ المسعفون الحيوان إلى الأطباء البيطريين، حيث أعطوه شيئاً ليأكله وبعض مسكنات الألم لتهدئته.

يُذكر أن رجال الإطفاء والحماية المدنية في مدينة بينشيم الألمانية أنقذوا فأراً سميناً علق بغطاء إحدى البالوعات في العام الماضي، وذلك بعدما فشل أعضاء جمعية رعاية الحيوانات في إنقاذ الفأر.

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