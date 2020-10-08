«سوبر ماريو» يقفز من الفيديو إلى مدن الملاهي

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

تفتتح شركة «نينتندو» في الربيع المقبل، قسماً مخصصاً لشخصية ألعاب الفيديو «سوبر ماريو»، في مدينة «يونيفرسال ستوديوز» للملاهي في اليابان، مقتحمة بذلك للمرة الأولى قطاع مدن الملاهي.

وأقيم هذا القسم في مدينة ملاهٍ ضخمة، تقع في أوساكا (غربي اليابان)، وكان من المفترض أن يُفتتح في يوليو من السنة الجارية، قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخصوصاً أن اليابان كانت تتوقع أعداداً كبيرة من السياح.

لكنّ موعد افتتاح هذا القسم والذي سمي «عالم سوبر نينتندو»، أرجئ إلى ربيع 2021، وفق ما أعلنت مدينة الملاهي في بيان. ويتوقع أن يضم هذا القسم حلقة دوّارة مستوحاة من الديناصور الأخضر الظريف «يوشي»، وحلبة «ماريو كارت» لسباقات السيارات.

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