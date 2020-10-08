28 مليون دولار لهيكل ديناصور في مزاد

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

خطف هيكل عظمي يعود لتيرانوصور، أو الديناصور الطاغية «ملك السحالي»، الأضواء في مزاد دار كريستيز، الذي أقيم أخيراً عبر الإنترنت.

وسيبقى الحدث الختامي الضخم، عالقاً في الذاكرة لفترة طويلة، باعتباره مزاداً غير مسبوق على هذا النوع من المعروضات. وأشارت التخمينات إلى أن التيرانوصور الملقب بـ «ستان»، سيحصد ما بين 6 و8 ملايين دولار. وقد استقدمت دار كريستيز للمزادات، للغاية، بائعاً منفصلاً، هو تاش بيرين، للتدليل على واحد من الهياكل العظمية الأكثر اكتمالاً لهذا النوع من الدينوصورات الذي تم اكتشافه يوماً.

وفي حين انطلقت المزايدات بثلاثة مليون دولار، ذهبت المضاربات لرفع السعر عالياً، حتى وصل في نهاية المطاف ليكون من نصيب المتخصص في دار كريستيز للمزادات، جيمس هيسلوب، مدير قسم العلوم والتاريخ الطبيعي.

وضربت المطرقة، معلنةً عن رقم 27.5 مليون دولار، ثمن الديناصور النادر، في حين رفض التعليق، ما إذا كان سيبيعه لمشترٍ خاص آخر أو لمؤسسة. وبالعودة إلى عالم التحف الفنية، بيعت لوحة للفنان مارك روثكو من عام 1967 «بلا عنوان»، مقابل 31.3 مليون دولار، وذهبت لشين لين نائب مدير معرض كريستيز لآسيا.

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