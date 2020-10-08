7 ذئاب تفر من متنزه في فرنسا

المصدر: (باريس - رويترز)

فرّت 7 ذئاب من متنزه للحياة البرية على البحر المتوسط في فرنسا خلال فيضانات شهدتها البلاد مطلع الأسبوع، وحدد حراس مكان المجموعة الهاربة، أمس.

حيث تحاول الإمساك بها. وولدت تلك الذئاب في الأسر ولا تعرف كيف تصطاد، وقد فرت من حديقة «ألفا» في محمية ميراكانتور الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شمالي مدينة نيس خلال فيضانات عارمة.

وقال إريك هانسن مدير المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي، إنه لا يمكن تحديد مكان الذئاب بدقة لتجنب جذب أي انتباه. وأضاف أن الحراس سيحاولون تخدير الحيوانات ببنادق تخدير بالسهام وإعادتها إلى المحمية. وأضاف أنه لا يوجد خطر على السكان، حيث إن الذئاب معتادة على رؤية الناس، لكنه حذر من أي محاولة للاقتراب منها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز