شاهد.. نجاة مدرب دببة في الصين من الموت بأعجوبة

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم دب أسود يزن 200 كيلوغراماً مدربه خلال عرض للحيوانات المفترسة في الصين، بعد أن منعه من تناول الأطعمة التي ألقاها الجمهور، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها.

وأظهرت اللقطات الدب يصطدم بمدربه على الأرض بينما يضرب طاقم آخر الحيوان بالعصي مراراً وتكراراً لإجباره على ترك زميلهم.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأن مدرب الحيوانات نجا من الموت دون إصابات خطرة، إذ تم قطع أسنان الدب منذ أن كان شبلاً لمنعه من إيذاء الناس.

ووقع الحادث خلال عرض سيرك، يوم الجمعة، في بويانغ بمقاطعة خنان وسط الصين، حيث هُرع أحد الموظفين في البداية إلى إنقاذ زميله بضرب الدب على ظهره، في محاولة لإجباره على إطلاق سراح المدرب، ثم انضم إليه رجلان آخران.

ويصنَّف الدب من نوع معرض للانقراض ومدرج ضمن الفئة الثانية لحماية الحياة البرية في الصين.

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