شاهد.. ماذا فعل رجل في بريطانيا بفتاة لعدم ارتدائها الكمامة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت لقطات فيديو رجلاً في بريطانيا وهو يضرب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بشراسة، بسبب عدم ارتدائها كمامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل حافلة مكتظة غرب مدينة ميدلانز، قبل تدخُّل أحد الركاب وضرب المعتدي انتقاماً للفتاة التي تم ركلها بشدة في وجهها.

وأعلنت الشرطة البريطانية، وفق ما نشرته "اليوم السابع" في موقعها، أنها تحقق في الحادث باعتباره هجوماً عنصرياً، بالرغم من أن الرجل دافع عن نفسه قائلاً: "كل ما أقوله هو ارتداء قناعك! أنا لست عنصرياً، ولكن الفيروس أكثر شيوعاً بين السود والآسيويين. ارتدِ قناعك".

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