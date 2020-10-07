(فيديو) "فولوسيتي".. أول "تاكسي جوي" معتمد في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تم الكشف في مطار قرب باريس عن أحدث نموذج "فولوكوبتر" أو "التاكسي الجوي"، الذي سيستخدم للتنقل بين المدن والمناطق الحضرية، وهو من صنع فرنسي ألماني.

وقال المدير التنفيذي لفولوكوبتر فلوريان رويتر، خلال الكشف عن الجيل الرابع للنموذج تحت اسم "فولوسيتي"، إن وسيلة النقل الجديدة آمنة وتعمل بالكهرباء بالكامل، وهادئة إلى حد بعيد.

ويعرف هذا النوع من الطائرات بإيفتول، وترمز التسمية إلى الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي.

ونقلت "يورونيوز" عن رويتر قوله إن فولوسيتي ستكون متطابقة مع مواصفات وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وبالتالي فإنها ستكون أول سيارة أجرة جوية معتمدة في العالم.

وتتسع فولوسيتي على شخصين بمن فيهما الطيار. وسيبلغ مداها 35 كيلومترا فيما ستبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة، وسيتم اختبارها ابتداء من يونيو 2021، في مطار بونتواز قرب سيرغي، الذي يبعد 35 كيلومترا غربي باريس.

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