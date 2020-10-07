«كورونا» يبقى 9 ساعات على جلد الإنسان

المصدر: (إعداد: راضية آيت خداش)

توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس «كورونا» يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى ساعات عدة على جلد الإنسان.

واختبر الباحثون في التجارب المعملية، بقاء الفيروس على الجلد، ووجدوا أنه يعيش لمدة تسع ساعات، أي أربع مرات أطول مما يمكن أن يعيشه فيروس الإنفلونزا.

يقول فريق البحث بجامعة محافظة كيوتو للطب في اليابان، إن المعلومات المتعلقة بفترة بقاء الفيروس على الجلد تساعد في تطوير طرق لمنع انتقال العدوى، وتوضح أهمية غسل اليدين. وأظهرت النتائج أن فيروس الإنفلونزا عاش على الجلد قرابة 1.8 ساعة، فيما كان وقت بقاء فيروس «كورونا» على جلد الإنسان نحو تسع ساعات.

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