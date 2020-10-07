ظهور دوائر عشبية فريدة تنبأ بها عالم رياضيات قبل 70 عاماً

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

نمط معين وصفه عالم الرياضيات الحاسوبية آلان تورينغ، يستمر بالظهور في بحث علمي جديد بعد 70 عاماً. ويعتبر «نمط تورينغ» ظاهرة واسعة الانتشار.

حيث تشكل الأنظمة المزعجة أنماطاً ثابتة بعد تحفيزها، ويبرز المثال الأحدث على ذلك في بقع أعشاب الصحراء «ذات المسافات المتباعدة بشكل متماثل» التي تنمو بتوازن منتظم طبيعياً لرفع قدرة الوصول إلى المياه النادرة. وتنمو الأعشاب الصحراوية في كل من أفريقيا وأستراليا على شكل يدعى دوائر الجنيات، في ظاهرة فسرها العلماء حديثاً ضمن مقال صادر في مجلة «جورنال أوف إيكولوجي» بالقول:

«لقد تم شرح هذا النمط استناداً إلى مقياس التغذية الراجعة للهيدرولوجيا الإيكولوجية وردّ فعل الانتشار أو آلية تورينغ المستخدمة في النماذج القائمة على العمليات المتجذرة في الفيزياء ونظرية تشكيل الأنماط». ويضيف العلماء تأكيدهم على معتقد قائم منذ زمن يقول إن دوائر الجنيات من الأعشاب الصحراوية تعمل بدافع حماية نفسها من جهة ولتأمين نظام ريّ لمحيطها.

ويشكل التناظر الأبرز حرفياً تلك الأسلة الفارغة التي تشبه مشرب النبات البطيء. ويشرح أحد الباحثين العملية بالقول: «تعمل الأعشاب كمهندسين بيئيين يعدلون البيئة العدائية المنافية للحياة مما يؤدي لغطاء نباتي منظم ذاتياً».

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