دراسة: 25% من الأطفال في الإمارات يتناولون طعاماً غير صحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت دراسة حديثة صدرت اليوم إلى أن 78% من الأهالي في الإمارات العربية المتحدة يجدون صعوبة في إقناع أولادهم وتشجيعهم على تناول طعام صحي، وهو ما يمثّل التحدي الأصعب الذي يواجهونه في العُطل أو أثناء زيارة المطاعم.

وتشكل البيتزا ورقائق البطاطس وقطع ناجيت الدجاج والآيس كريم المأكولات المفضلة التي يتناولها الأطفال في العُطل والمطاعم، وفقاً لدراسة عالمية جديدة صدرت اليوم

وهذا ما يؤدي إلى خلافات بين الأهالي والأطفال في أوقات الوجبات في العُطل، عندما يحاولون تشجيع أولادهم على التخلي عن رقائق البطاطس وتناول طعام صحي.

وشملت الدراسة، التي تمت بتكليف من مجموعة جميرا، أكثر من 5500 من أهالي أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً موزعين على ستّ دول مختلفة هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت أن ما يزيد عن 26% أشاروا أن أطفالهم يتجنبون تجربة أي طعام يجدونه غريباً أو لم يسمعوا به من قبل.

كما أن 25% من الأهالي صرحوا بأن أطفالهم يميلون إلى تناول أطعمة غير صحية أكثر في العُطل، مقارنةً بنسبة 18% فقط يقولون بأن أطفالهم يتناولون عادة الخضروات في العُطل، وأقل من 6% فقط يقولون إنهم يتناولون السلطات.

ومع اقتراب عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر، يستعد الأهالي مجدداً لمحاولة إقناع أطفالهم بالالتزام بنظام غذائي متوازن.

وبالرغم من محاولة الأهالي دعم الطعام الصحي، أشار 42% أن المطاعم لعرض المطاعم الخيارات غير الصحية بشكل لافت. بينما أكد 32% منهم على شحّ الخيارات الصحية في قوائم أطعمة الأطفال، وأفاد 30% منهم أن هناك محدودية وضعفاً في تنوع خيارات أطعمة الأطفال في المطاعم.

ومن الجدير بالاهتمام، أن 33% من المشاركين تقريباً يصفون الخيارات الصحية بأنها غير جذابة ولا تبدو شهية مطلقاً، كما يشدد 25% من الأهالي تقريباً على افتقارها إلى الإبداع. وأمام نداءات 85% من الأهالي ومطالباتهم الفنادق والمنتجعات ببذل جهد أكبر لتوفير خيارات صحية لأطعمة الأطفال في العُطل، بدأت مجموعة فندقية في تلبية هذه النداءات.

وأشرفت سينسوس وايد، وكالة أبحاث السوق المستقلة والمُعتمدة، على إجراء الدراسة بين 2 و13 مارس 2020. وشملت 1000 شخص من أهالي أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً في الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت الدراسة أن:

• 50% من الأطفال يميلون لاختيار الأطعمة المفضلة، مثل البيتزا ورقائق البطاطس والآيس كريم في المطاعم.

• 26% من الأطفال يتجنبون تجربة أي طعام يجدونه غريباً أو لم يسمعوا به من قبل

• 25% من الأهالي أشاروا أن أطفالهم يميلون إلى تناول أطعمة غير صحية أكثر في العُطل

• أبرز 3 أطعمة يتناولها الأطفال عادة في العُطل هي: البيتزا (38%)، وناجيت الدجاج (35%)، والآيس كريم (30%).

• 30% أشاروا إلى محدودية تنوع خيارات أطعمة الأطفال في المطاعم

• 33% وصفوا الخيارات الصحية بالباهتة وبأنها غير جذابة ولا تبدو شهية مطلقا، كما شدد 25% تقريباً على افتقارها إلى الإبداع.

• 85% وافقوا بشدة على ضرورة بذل الفنادق والمنتجعات جهداً أكبر لتوفير خيارات صحية لأطعمة الأطفال في العُطل، بينما عارض 4% ذلك بشدة.

• 71% من الأهالي أفادوا أن أحد أكبر التحديات التي تواجههم في العُطل يتمثل بإقناع أطفالهم بتناول طعام صحي

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