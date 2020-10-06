خريطة تفاعلية تكشف أنواع الديناصورات

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

تظهر خريطة تفاعلية، ابتكرها عالم كمبيوتر وحفريات بريطاني، أين كان كل نوع من أنواع الديناصورات المختلفة يجول في الكرة الأرضية، في قديم الأزمنة، في إرضاء لفضول كثيرين، لمعرفة موقع انتشار تلك الحيوانات المثيرة للاهتمام.

ووفقاً لموقع «ماي مودرن مت»، تتيح الخريطة التي تستضيفها «قاعدة بيانات الديناصور»، التعلم أكثر عن تلك الديناصورات التي عاشت في مواقع مختلفة بطريقتين، الأولى عن طريق التحقق في الأحفوريات الموجودة في مسقط رأسهم، والثانية عن طريق البحث في الخريطة عن نوع معين يثير اهتمامهم.

ويمكن أن يطبع المستخدم في خريطة «إينشنت إيرث» على اسم مدينته في حقل البحث على الشاشة، فتظهر من قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني، قائمة الأحفوريات التي تم اكتشافها بالقرب منها. فعلى سبيل المثال، اكتشف العلماء بالقرب من مدينة نيويورك، أحفوريات عائدة للديناصورات التالية: غراليتور، وبتيرانودون، ودرايبتسورس.

أما إذا كان المستخدم يشعر بالفضول لمعرفة أي كان الديناصور المخيف تراناسورس ريكس يجول في ما مضى، فإن بحثاً بسيطاً يظهر صفحة مليئة بالصور والمعلومات والحقائق المثيرة للاهتمام عن هذا النوع، مع كرة أرضية مليئة بدبابيس حمراء، تظهر مواقع أحفوريات الديناصور الشرس.

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