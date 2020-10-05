بساتين على سطح مركز تجاري

المصدر: سنغافورة - أ ف ب

على سطح مركز تجاري في سنغافورة، تنتشر بساتين مزروعة بالباذنجان وإكليل الجبل والموز، في مشهد يتعارض مع ناطحات السحاب الرمادية بحيّ المال والأعمال في الدولة.

وهذا الموقع الممتدّ على 930 متراً مربعاً هو أحد البساتين التي تنمو على أسطح هذه الدولة الصغيرة في جنوب شرق آسيا الساعية إلى زيادة الإنتاج الغذائي المحلي للحدّ من اتّكالها على الواردات.

وتشجّع الحكومة مبادرات من هذا القبيل منذ سنوات عدّة ولا تخفي قلقها من انخفاض محتمل في المحاصيل الزراعية حول العالم من جرّاء التغير المناخي والاختلالات في الواردات الناجمة عن التوتّرات التجارية. غير أن انتشار الوباء أعطى زخماً جديداً لهذه المشاريع.

ويقول سامويل آنغ الذي يدير مزرعة «إديبل غاردن سيتي» الواقعة على سطح مركز تجاري «يخطئ من يظنّ أن زرع الأراضي غير ممكن في سنغافورة بسبب ضيق المساحة».

وقد أبصرت مزارع حضرية النور في مدن عدّة، لكن البساتين على الأسطح هي حلّ جدّ مناسب للمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

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