تتسلق الجبال دعماً لمن فقدوا منازلهم

المصدر: دبي – البيان

تسلّقت أمريكية قمم جبال كولورادو الـ 58، التي تقع على ارتفاع 14 ألف قدم، من أجل رفع الوعي بأوضاع الأسر ممن فقدوا منازلهم ويواجهون الآن خطر الإصابة بـ «كوفيد 19»، وضرورة تأمين التمويل لهم.

ووفقاً لقناة «سي إن إن» التلفزيونية كانت متسلقة الجبال، برتني وودروم، البالغة من العمر 27 عاماً، تنوي التوجه في رحلة حول العالم، إلا أن الجائحة أجبرتها على قبول فكرة تأجيل خطط السفر، لكنها على ما يبدو لم تقبل فكرة البقاء في المنزل بانتظار انتهاء الوباء، واتصلت بمنظمة غير حكومية تؤمن ملاجئ للطوارئ وأدوات للنازحين في أنحاء العالم، وهناك علمت بشأن المشاركة في مشاريع التحديات البدنية التي تعتبر جزءاً أساسياً من مهمة المنظمة، المعروفة بصندوقها الأزرق الذي يحمل منتجات إغاثة مختلفة. قررت تسلق كل قمم جبل كولورادو، وبعد 78 يوماً ومسافة 600 ميل من تسلق الجبال مع الصندوق الأزرق البالغ وزنه 6.35 كيلوغراماً، جمعت 85 ألف دولار من الأصدقاء والأسرة وأشخاص لا تعرفهم من أنحاء العالم.

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