تسرق البضائع وتبيعها على مدى 19 عاماً

المصدر: دبي – البيان

حكمت محكمة أمريكية على امرأة بالسجن 54 شهراً في سجن فيدرالي، بعد إدانتها بسرقة بضائع بملايين الدولارات على مدى 19 عاماً، وبيعها على موقع «إيباي».

وأفاد بيان صادر عن المدعي العام بريان باتريك، أن المرأة، وتدعى كيم ريتشاردسون، من تكساس، وافقت على دفع 3.8 ملايين دولار كتعويض بعد تحقيقات قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية.

ووفقاً لـ«سي.إن.إن»، كانت المرأة (63 عاماً) والمقيمة في دالاس تسرق البضائع خلال تجوالها في الولايات، وتبيعها عن طريق الإنترنت مباشرة قبل إرسالها عبر البريد.

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