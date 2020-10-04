برشلونة تسترجع نحو 500 عمل فني أخفتها عائلة ثرية

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلنت بلدية برشلونة، أول من أمس، أنها استرجعت نحو 500 عمل فني وهبها مستثمر ثري قبل 3 عقود للمدينة لكن عائلته أخفتها.

هذه القطع كانت ضمن مجموعة المستثمر في قطاع النسيج خوليو مونيوز رامونيت الذي توفي في 1991 وأوصى بنقل ملكية دارته الفارهة والأعمال الكثيرة التي تم تحويها إلى البلدية.

ولم تكشف العائلة عن هذه الهبة للبلدية التي عرفت بها بعد ثلاث سنوات وأطلقت ملاحقات قضائية لا تزال دائرة، للاستحصال على هذه المجموعة.

وبتفويض قضائي، حدد الحرس المدني موقع المجموعة الفنية بين فبراير ومارس الماضيين، في دور للمعارض الفنية وأيضاً في مساكن أفراد من العائلة ومراكز لشركات عائلية في مدريد وبرشلونة وأليكانتي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز