كائن غريب يثير الحيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

أثار مقطع فيديو لمخلوق لزج تم العثور عليه في بحيرة بتكساس، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد طرح كثيرون تساؤلات عما إذا كان هذا الكائن اللزج من كوكب الأرض، لا سيما بين الذين ليست لهم دراية بمخلوقات المياه المالحة؟

وكانت دائرة «المتنزهات والحياة البحرية في تكساس» قد شاركت مقطع الفيديو لحيوان يتلوى في راحة يد أحدهم، طارحة سؤالاً على المتابعين عما إذا كان بإمكانهم التعرف عليه.

تراوحت الردود بين الاشمئزاز والإعجاب بهذا المخلوق الثمين، فيما اعتقد آخرون أنه من وحي الخيال. وقد علق أحد المستخدمين على موقع «فيسبوك» قائلاً: «لقد سبق وشاهدت هذا الفيلم من قبل، الشيء الخطأ الذي يجري استخراجه من المياه في عام 2020»، وقال آخر: «يبدو أنه أشبه بشيء من مسلسل (أشياء غريبة)».

وقد أوضحت الدائرة لاحقاً أن المخلوق هو أرنب بحري، وأرنب البحر هو اسم يستخدم لمجموعة كبيرة من الرخويات البحرية التي يمكن العثور عليها عادة في المياه الساحلية الضحلة أو الخلجان.

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