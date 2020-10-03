شاهد .. طفل يقاطع جده خلال مقابلة مباشرة على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

قطع طفل مقابلة كان يجريها جده على الهواء مباشرة مع شبكة MSNBC الإخبارية، وذلك على نحو غير متوقع.

وبحسب موقع " CNN بالعربية" فإن جد الطفل كان الدكتور إروين ريدلينر، وهو طبيب أطفال أمريكي ومتخصص في الرعاية الصحية والتخطيط والاستجابة للكوارث.

اللفتة الطريفة حدثت عندما كان ريدلينر يجري مداخلة مع برنامج "Deadline White House" عبر محطة MSNBC.

وقتها، كان الدكتور إروين ريدلينر يتحدث عن تقديره لوضع جائحة فيروس كورونا، قبل أن يباغته صوت حفيده أرون، الذي قفز فجأة ليكشف ظهوره معه في المداخلة.

شاهد .. طفل يقاطع جده خلال مقابلة مباشرة على الهواءhttps://t.co/dKVIBAK4wK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CUO7RoQyli — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 3, 2020

كانت وقائع مماثلة قد حدثت على الهواء، أبرزها عندما قطع طفلان مداخلة مباشرة لوالدهما البروفيسور روبرت كيلي، الخبير في شؤون كوريا الجنوبية، عندما كان يتحدث مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وحدثت واقعة مشابهة عبر BBC، عندما قاطعت ابنة خبيرة الاقتصاد البريطانية كلير وينهام، مداخلتها المباشرة مع بي بي سي. ووقتها حاولت الأم تفادي المفاجأة عبر التعامل مع على نحو فكاهي ومواصلة الحديث.

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