علماء يقترحون وجبة قنديل البحر بديلاً عن الأسماك

المصدر: دبي – البيان

اقترح فريق من العلماء في أستراليا إحلال مخلوقات بحرية مثل قنديل البحر، محل الأسماك المستهلكة في الوجبات السريعة كـ«فيش أند تشيبس»، لأن ذلك يمكنه إنقاذ العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد طوروا في سبيل ذلك «دليل مأكولات بحرية مستدامة» لتقديم بدائل عن الأسماك المستهلكة والتي قد تكون مهددة بالانقراض.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، فقد وجد أنصار الحفاظ عن البيئة في جامعة كوينزلاند أن 92 من أنواع المخلوقات البحرية المهددة بالانقراض، و11 من الأنواع المهددة بخطر الانقراض الأقصى، تنتهي في الوجبات في أنحاء العالم، بينما يعد اصطياد تلك المخلوقات شرعياً في معظم البلدان، حيث تشكل أوروبا والولايات المتحدة أكبر المستوردين.

وقد دعا العلماء إلى وضع قواعد أكثر صرامة على مواصفات المأكولات البحرية.

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