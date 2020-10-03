الجائحة تطارد النائمين في أحلامهم

المصدر: فيينا - د ب أ

أشارت دراسة أجريت في فنلندا، إلى أن وباء كورونا أصبح كابوساً جماعياً. وتحدث مئات المتطوعين الذين شملتهم الدراسة عن أحلامهم لعلماء بجامعة هلسنكي، خلال إغلاق بسبب كورونا، في وقت سابق من هذا العام. وكانت أحلام تتعلق بجوازات سفر مفقودة وحدود مغلقة ومساحات مكتظة ووفاة تظهر مرات ومرات. وأصبحت المصافحة أو العناق أيضاً من الكوابيس.

ووصف النائمون ذلك بأنه انتهاك غير مناسب لقواعد التباعد الاجتماعي في أحلامهم. واستخدمت الدراسة التي تم نشرها في مجلة «الحدود في علم النفس» أيضاً تقارير عن نمط النوم من أربعة آلاف فنلندي. وتحدث أكثر من ربع المشاركين عن كوابيس تحدث بشكل متكرر على نحو أكثر مما كانت تحدث قبل الوباء.

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