صور أنيقة للطيور بعدسة فنانة أسترالية

المصدر: إعداد - فاتن صبح

سواء كان زوجاً من طيور الحب الجميلة أو الثلاثي أصفر الريش المدعو «المزقزقون» تنجح الفنانة والمصورة الفوتوغرافية الأسترالية ليلى جيفيري كل مرة بالتقاط وضعيات أنيقة ونادرة للطيور تبرز أروع خصائصها بدءاً بمناقيرها المعقوفة وصولاً إلى أطراف ريشها الملون.

وتتعاون جيفير عموماً مع المحافظين على البيئة وعلماء الطيور والمحميات الطبيعية لتقرر أبطال صورها الفوتوغرافية قبل أن تحضرها إلى الاستديو حيث تصب تركيزها على شخصيتها آملةً بأن تتمكن من إظهار ميولها وطبائعها المتفردة. وتسفر النتيجة عن صور فوتوغرافية آسرة وحميمة بمقاييس كبيرة ضمن خيار يبتعد عن فن التصوير التقليدي مركزاً على أصناف مختلفة.

ويجتمع عدد كبير من الصور التي برعت جيفيري في التقاطها بعدسة كاميراتها ضمن كتاب صدر مؤخراً بعنوان «دي زوازو» أو الطيور، في حين أن التشكيلة الكبرى متوافرة للشراء عبر موقع إلكتروني خاص بليلى، أما لمحبي الاستمتاع بمناظر أصحاب الريش فبإمكانهم المتابعة على صفحتها على انستغرام.

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