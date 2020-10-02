شاهد.. ظهور مشهد طبيعي نادر في سماء أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

وثَّق مصوُّر مشهداً نادراً في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، راصداً لحظة ظهور ومضة ضوئية ساطعة على الطريق بين ولايتي بنسلفانيا وأوهايو.

وحقق الفيديو، الذي تم تصويره من داخل سيارة، مشاهدةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرةً تساؤلات عدة عن سر الظاهرة وسبب ظهور هذا الكوكب أو النيزك.

وأوضحت جمعية النيزك الأمريكية، وفقاً لما نشرته "روسيا اليوم" على موقعها أمس، أن الومضة الضوئية قد تكون من جراء انفجار نيزك، مشيرةً إلى أنها تلقت أكثر من 200 بلاغ عن هذه الظاهرة الليلية في ولاية بنسلفانيا.

وكان علماء اكتشفوا، أخيراً، نيزكاً ملوناً بألوان قوس قزح في كوستاريكا العام الماضي قد يؤوي اللبنات الأساسية للحياة، لافتين إلى أنه من بقايا النظام الشمسي المبكر، وأنه قد يحتوي على أساسيات الحياة مثل البروتينات والأحماض الأمينية، حيث كانت الصخور الكونية مرتبطة بكويكب وسقطت على الأرض.

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