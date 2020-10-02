حديقة وأشجار ومضمار جري على ناطحة سحاب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف «مكتب زها حديد للهندسة المعمارية» عن تصميم ناطحة سحاب زجاجية متعرجة من 36 طبقة سيتم بناؤها في أغلى نقطة من هونغ كونغ موقعها «طريق موراي 2».

وسيتم إنشاء الناطحة في منطقة الأعمال المركزية لهونغ كونغ إلى جانب برج بنك الصين. كما سيحل مكان موقف سيارات متعدد الطبقات اشترته شركة «هندرسون لاند» للتطوير العقاري عام 2017 مقابل ثلاثة مليارات دولار بما يجعله الموقع الأغلى ثمناً في العالم وفقاً لعدد من المصادر.

ستفاخر ناطحة سحاب «مكتب زها حديد للهندسة المعمارية» بواجهة زجاجية مصنوعة من سلسلة من المقاطع المتعرجة التي ترتفع لتشكل مجموعتين من الشرفات المفتوحة المليئة بالأشجار. وسيتم تحت الشرفة الأعلى للمبنى مباشرةً، الواقعة عند حوالي ثلثي المسافة إلى قمة الناطحة، زراعة حديقة مفتوحة على السماء، ستشكل مضماراً للجري.

أما على قمة الناطحة فستطل قاعة الولائم المغلقة على المدينة بأسرها. وقد استند شكل المبنى وفقاً للمكتب إلى زهرة البوهينيا التي كانت تنمو في السابق بالقرب من موقع الإنشاء والتي تشكل قلب راية المدينة.

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