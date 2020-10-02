المريخ يضيء السماء بعد غروب شمس اليوم

المصدر: دبي - البيان

يضيء كوكب المريخ سماء الليل بداية من اليوم الجمعة، بعد يوم واحد فقط من بزوغ «قمر الحصاد» الكامل عند الغسق، سيبدو قمرنا وكأنه يمر بالقرب من كوكب شديد السطوع.

بينما يتجه المريخ نحو أقرب مدار له من الأرض في 6 أكتوبر. وحسب موقع روسيا اليوم، سيكون هذا مشهداً خاصاً ونادراً إلى حد ما؛ لأن كوكب المريخ على وشك الوصول إلى أعلى مستوى سطوع له منذ عام 2003، حيث سيقترب إلى مسافة تبلغ نحو 38 مليون ميل من الأرض. وعلى هذه المسافة، يصبح المريخ ساطعا جدا، ويسهل تحديد موقعه ولون الأحمر المميز. وإذا نظرت في السماء الشرقية في أي مساء صاف هذا الأسبوع، بعد حلول الظلام بفترة وجيزة، سترى المريخ يتألق بشكل مثير.

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