29 طن جزر لمعروضة فنية انتقاداً لإتلاف الطعام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

وسط ذهول الطلاب وتساؤلهم، أفرغت شاحنة 29 طناً من الجزر أمام كلية غولدسميث في جامعة لندن، وحين نشر أحدهم صورة للكومة البرتقالية مرفقة بـ«تغريدة» متسائلة عما يحدث انتشرت سريعاً، ردّت الكلية عبر مدونتها بالإشارة إلى أن الجزر جزء من معرض فني طلابي ويدعى «تأريص» للفنان وطالب شهادة الماجستير في الفنون الجميلة رافاييل بيريز إيفانز.

وأوضح «بيان» صادر عن إيفانز نفسه أن «المنتج هو من الجزر غير المرغوب به، ذاك الذي تراه صناعة الأغذية في المملكة المتحدة غير لائق بأن يوضع على الرفوف»، وأضاف أن كمية الجزر ستزال بعد انتهاء المعرض، ويتم الترع بها لحيوانات إحدى المزارع.

ويسبر هذا العمل الفني «حجم التوترات الواضحة بين المدينة والريف»، وقد اُستوحي من المزارعين الأوروبيين، الذين يتخلصون من محاصيلهم مخفضة القيمة كونه نوعاً من الاحتجاج.

وحصد العمل الفني المعبر ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل بين مؤيد وناقد قال: إنه يسهم في مشكلة إتلاف الطعام بدل أن يسلط الضوء عليها.

وعلق أحد المغردين بالقول إنه لولا رميها على الأرض بهذا الشكل لكان يمكن التبرع بالجزر لمنظمات تطعم البشر.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز