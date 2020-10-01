حديقة حيوانات في بريطانيا تعزل 5 ببغاوات لسوء أخلاقها

المصدر: البيان الإلكتروني

تخلَّت حديقة للحياة البرية في بريطانيا عن خمسة ببغاوات من العرض العام، بعدما أن بدأت الببغاوات في كيل السباب والشتائم للزوار.

وأفاد القائمون على متنزه لينكولنشاير للحياة البرية بوسط إنجلترا بأنهم استقبلوا سرب الطيور الجديد في 15 أغسطس، لينضم إلى مجموعة قديمة تبين لاحقاً أنها علّمتها كيل السباب والشتائم في أثناء وجودها في غرفة واحدة مخصصة للحجر الصحي، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" على موقعها اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي للمتنزه، ستيف نيكولز، إن التصرفات الغريبة المشاغبة جعلت الموظفين يضحكون، وهو الأمر الذي شجع الطيور على التمادي.

لكن كان لا بد من اتخاذ إجراء سريع بعد أن بدأت الببغاوات في الصراخ بألفاظ نابية أمام الضيوف الذين ضحكوا على ذلك، وفقاً لبيان صدر عن متنزه لينكولنشاير للحياة البرية.

وأوضح نيكولز: "على مدار الـ25 عاماً الماضية، كنا دائماً نتعامل مع الببغاوات التي كانت تستخدم أحياناً بعض الألفاظ النابية وقد اعتدنا على ذلك"، مضيفاً: "بين الحين والآخر نسمع أحدها يتلفظ بكلمات نابية، وهو ما يُضحك خصوصاً عندما يوجه السباب إليك مباشرة".

لكنّ مدير المتنزه استطرد قائلاً: «لكن بمحض المصادفة استقبلنا خمسة ببغاوات جديدة في الأسبوع نفسه، ولأنها جرى عزلها جميعاً مع الببغاوات القديمة في غرفة حجر صحي واحدة، فقد تعلم القادمون الجدد ممن سبقوهم وشرعوا في ترديد الألفاظ النابية ذاتها، وأصبح كل من في الغرفة يكيلون أفظع السباب"، مضيفاً أنها تعلمت الشتائم والضحك بعضها على بعض.

وفي غضون 20 دقيقة من عرضها للجمهور، كانت هناك تقارير عن الببغاوات التي تسب الزوار. وفيما رأى الزوار الجانب المضحك، شعر العاملون بقلق لأن عطلة نهاية الأسبوع قادمة، وكانوا يتوقعون الكثير من الأطفال الصغار، وعلى الرغم من الرغبة في منح الناس قدراً من الضحك والتسلية، فقد تم اتخاذ قرار بوضع الطيور في مكان لا يمكن سماعه قبل وصول الأطفال.

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