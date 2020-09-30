هاري وميغان بطلان في تلفزيون الواقع

المصدر: إعداد: نهى حوا

أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وافقا على لعب دور البطولة في مسلسل من تلفزيون الواقع «فالي –اون–ذا-وول» على «نتفليكس»، مع كاميرات تلاحقهما على مدى ثلاثة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن الزوجين الملكيين يأملان «في منح الناس لمحة عن حياتهما ومشاهدة كل الأعمال الخيرية التي يقومان بها»، بعد أن كان يعتقد بأن الصفقة الموقعة مع «نتفليكس» بقيمة 112 مليون جنيه إسترليني، لصنع مسلسلات تلفزيونية وأفلام وعروض للأطفال، ستبقي الزوجين ما وراء الكاميرا.

وليس واضحاً بعد ما إذا سيسمح للكاميرات بالدخول إلى منزلهما في كاليفورنيا.

وقال المصدر لصحيفة «ذا صن»: «قد تكون لديهما كل تلك الأفكار النبيلة حول إنتاج ملاحم تسلط الضوء على مشكلات البيئة وفجوة الفقر، لكن من الواضح أن نتفليكس تريد تحقيق أقصى قدر من الربح منهما».

ووفقاً للمصدر، سيكون جزء كبير من المسلسل حول أعمالهما الخيرية وليس ما يفعلونه خلف الأبواب المغلقة، مضيفاً: «ومع ذلك، ستكون عبارة عن رؤية مذهلة، وتأمل وميغان أن يراها المشاهدون على حقيقتها».

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