«كوفيد 19» يخفّض الإنفلونزا لمستويات قياسية!

المصدر: إعداد: نهى حوا

أفاد أحد الخبراء الأمريكيين، بالاستناد إلى إحصاءات واردة من نصف الكرة الأرضية الجنوبي، أنه من الممكن أن يكون لـ «كوفيد 19» تأثير إيجابي غير متوقع على موسم الإنفلونزا، لا سيما مع ملاحظة انخفاض في حالات الإصابة بالإنفلونزا هذا العام بسبب الوعي المتزايد بالنظافة الجيدة وقواعد التباعد الاجتماعي للحماية من «كوفيد 19».

وكانت البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي قد ختمت مواسم الإنفلونزا لديها أخيراً، بتسجيل مستويات قياسية منخفضة في الإصابة، في ظاهرة أثارت اهتمام مسؤولي الصحة في العالم، الذين كانوا قلقين من مزيج من «كوفيد 19» و«إنفلونزا» هذا الشتاء.

يقول العالم يانير باريام، رئيس معهد نيو إنجلاند للأنظمة المعقدة، لموقع شبكة «سي.بي.إس.8» الإخبارية: «إذا قمنا بأشياء لا تنقل «كوفيد 19»، فإننا أيضاً لن ننقل الإنفلونزا بالقدر نفسه».

وكانت أستراليا مثالاً جيداً لما قد يبدو عليه موسم الإنفلونزا هذا العام في أنحاء أخرى من العالم، حسب قوله. فقد انخفضت حالات الإنفلونزا هذا الموسم في البلاد إلى رقم يقل بنحو 300 مرة عن المعدل الطبيعي.

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