اليابان تخطّط لرحلات إلى القمر بوقود من مياهه

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، أخيراً، نيتها المشاركة في استكشاف القمر بدءاً من منتصف 2030 باستخدام الهيدروجين المولد من المياه المستخرجة من مخزون الجليد القمري على شكل «فيول».

ومن المتوقع أن يسهم استخدام الفيول المستخرج من المياه بتخفيض التكاليف مقارنةً بنقله من الأرض. وفي حين أن المياه لا توجد على سطح القمر، فقد أشارت أبحاث سابقة إلى إمكانية وجود الجليد بالقرب من القطب القمري الجنوبي الذي لم يتعرض لأشعة الشمس قط.

وتخطط اليابان للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء محطة فضاء في مدار القمر تدعى «البوابة القمرية» في سنوات العقد الحالي على أن تعمل في 2035 تقريباً .

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز