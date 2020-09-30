سن قرش عمرها 23 مليون عام هدية للأمير جورج

المصدر: (فاليتا - د ب أ)

قررت مالطا السماح للأمير البريطاني الصغير جورج (7 أعوام)، بالاحتفاظ بحفرية عتيقة وجدها عالم الطبيعة ديفيد أتينبورو في الجزيرة في أواخر الستينيات من القرن الماضي وأهداها أخيراً إلى الأمير الصغير.

وكان وزير الثقافة المالطي خوسيه هيريرا قد وعد بأنه سيمارس ضغطاً من أجل إعادة حفرية سن القرش إلى البلاد. وقال: «نولي الكثير من الاهتمام للآثار التاريخية والفنية. ومع ذلك، فإن ذلك ليس الحال دائماً مع تاريخنا الطبيعي»، مضيفاً: «أنا مصمم على التوجيه بتغيير هذا الموقف».

وكان أتينبورو عثر على الحفرية، التي يبلغ عمرها 23 مليون عام، بينما كان يقضي إجازة مع أسرته في أواخر الستينيات. وأهداها إلى الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير وليام، أثناء عرض خاص في قصر كنسينغتون لأحدث أفلامه الوثائقية، والذي يحمل اسم «إيه لايف أون أوار بلانيت»، والذي يتمحور حول الطبيعة.

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